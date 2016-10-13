Москва, 13 октября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. В Россию скоро можно будет въехать только после того, как будет оплачено пересечение границы. Плату за въезд на автомобилях и для грузовых поездов предлагает ввести Минтранс — по аналогии с системой «Платон». Информацию предоставили компетентные источники, пишет газета «Коммерсантъ».

angara.net Пограничные столбы. РФ

Как утверждают источники, предложение Минтранса подготовлено по итогам заседания Государственной пограничной комиссии (ГПК), состоявшейся в конце августа в Южно-Сахалинске.

В подготовленном проекте уточняются этапы введения платы за въезд. Сначала плата будет взиматься на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через границу. Причём с автомобильного транспорта взиматься суммы будут в зависимости от того, грузовая машина или легковая. С железнодорожного транспорта взиматься оплата будет в зависимости от тоннажа.

«Во второй половине октября Минтранс планирует провести расширенное совещание по этому вопросу»,— сказал источник. По срокам оговаривается, что система заработает, вероятно, уже во второй половине 2017 года.

Уточняется, что взимание платы необходимо для обустройства пунктов пропуска на границе. На сегодняшний момент требуется порядка 250 миллиардов рублей.

На эту инициативу уже отреагировали перевозчики, предупредив о повышении цен на ввозимые товары в связи с платным ввозом. Они соглашаются на то, чтобы денежная плата была разумной, если это сократит временные затраты при въезде.