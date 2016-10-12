Вашингтон, 13 октября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Отмена поездки президента РФ Владимира Путина во Францию является признаком международной изоляции России, об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

janeb13 Париж. Эйфелева башня

В своем выступлении Эрнест вновь раскритиковал действия России в Сирии и поддержку сирийского правительства и лидера страны, президента Башара Асада. Он отметил, что действия России вызвали презрение со стороны международного сообщества и заставили Москву почувствовать себя изолированной.

«Настолько изолированной, что президент Путин не почувствовал себя уверенным, чтобы появиться на открытии церкви во Франции», — с иронией отметил пресс-секретарь Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит Владимира Путина в Париж был намечен на 19 октября, однако был отменен из-за «выпавших из программы мероприятий». Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин вновь рассмотрит возможность поездки во Францию, когда мероприятие будет комфортным для главы государства Франсуа Олланда.