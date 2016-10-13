Донецк, 13 октября, 2016, 07:09 — ИА Регнум. При попытке вооруженных сил Украины прорвать позиции Донецкой Народной Республики в районе сел Коминтерново и Ленинское погибли 15 иностранных наемников, еще 25 иностранных граждан, воюющих на стороне Киева, ранены, сообщает Донецкое агентство новостей 12 октября.

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По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, попытка прорыва полностью провалилась, украинские силы вернулись на прежние позиции. Погибли двое бойцов республики, ранены пятеро.

Басурин уточнил, что позиции армии ДНР дважды попытались обойти с разных направлений группы наемников по 30 человек, прикрывал их минометный огонь. Погибшие и раненые наемники — граждане Польши и Грузии.

Руководство ДНР обратилось к ОБСЕ с требованием дать оценку действиям украинского командования по данному факту, а также по предыдущим обстрелам, в результате которых погибли мирные жители.