Владивосток, 13 октября, 2016, 06:28 — ИА Регнум. В Приморье может быть нанесён урон памятнику федерального значения Владивостокская крепость. Из-за строительства одной подъездной дороги к береговой батарее «55-й высоты» №309 возникают сразу три проблемы: угроза земляным сооружениям объекта, местному приюту для бездомных животных и реликтовым растениям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Corsar Батарея «Новосильцевская»

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О строительных работах в районе береговой батареи «55-й высоты» №309 Владивостокской крепости в приморском штабе ОНФ стало известно от местных жителей. Прибыв на объект, активисты подтвердили все тревожные сигналы.

Так, строительство дороги к объекту исторического памятника ведётся на территории единственного в городе приюта для безнадзорных животных, который существует на пожертвования неравнодушных граждан. Полотно также затрагивает участок с редкими и ценными породами деревьев.

«Сегодня из-за строительства одного дорожного сооружения возникли сразу три проблемы: сохранение памятника федерального значения, редких лесов и приюта для бездомных животных, — акцентировал «фронтовик» Алексей Тимченко. — При этом приют имеет важное значение, так как вопросы содержания таких животных во Владивостоке пока не решены. Кроме того, до конца смысл строительства дороги к крепостной батарее не понятен, поскольку рядом есть историческая дорога, предназначенная для этого, как и иные рокадные сооружения», — заключил эксперт.

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К настоящему моменту обращения направлены в прокуратуру Приморского края и органы Росприроднадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье расследуется уголовное дело по факту разрушения другого памятника федерального значения — объект на полуострове Гамова тоже входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости. В прошлом батарея была продана краевыми властями коммерсанту, однако тот решил на сделке заработать и начал разделывать объект на лом.