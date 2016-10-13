Брюссель, 13 октября, 2016, 04:29 — ИА Регнум. Ряд стран Европейского союза обсуждают возможность введения санкций в отношении граждан России в связи с ситуацией в сирийском городе Алеппо, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По словам неназванного дипломата, представляющего одну из стран Евросоюза, на которого ссылается Financial Times, санкции могут коснуться 12 российских граждан. О ком именно идёт речь, не уточняется, однако источник не исключил, что меры могут быть предприняты в отношении высокопоставленных чиновников.

По сведениям издания, в обсуждении возможных санкций участвуют представители Великобритании, Германии и Франции.

В свою очередь The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Евросоюзе сообщает, что введение новых санкций против России будет обсуждаться на следующей неделе.

Собеседник издания уточнил, что в ходе очередного заседания глав МИД стран ЕС, запланированного на 17 октября, никаких конкретных решений относительно санкций утверждаться не будет, однако если ситуация в Алеппо продолжит ухудшаться, данному вопросу будет уделено «серьёзное внимание».

На данный момент, по сведениям газеты, каких-либо официальных указаний из Брюсселя и Вашингтона о составлении чёрных списков не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство не видит оснований для введения санкций в отношении Москвы из-за её политики в Сирии. «Нет предмета для каких-то санкций», — подчеркнул он.

Дмитрий Песков напомнил, что Россия является единственной страной, вооружённые силы которой легитимно находятся на сирийской территории. Об участниках международной «антитеррористической коалиции» во главе с США с точки зрения международного права этого сказать нельзя.