СМИ узнали о планах Евросоюза ввести санкции против России из-за Сирии
Брюссель, 13 октября, 2016, 04:29 — ИА Регнум. Ряд стран Европейского союза обсуждают возможность введения санкций в отношении граждан России в связи с ситуацией в сирийском городе Алеппо, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.
По словам неназванного дипломата, представляющего одну из стран Евросоюза, на которого ссылается Financial Times, санкции могут коснуться 12 российских граждан. О ком именно идёт речь, не уточняется, однако источник не исключил, что меры могут быть предприняты в отношении высокопоставленных чиновников.
По сведениям издания, в обсуждении возможных санкций участвуют представители Великобритании, Германии и Франции.
В свою очередь The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Евросоюзе сообщает, что введение новых санкций против России будет обсуждаться на следующей неделе.
Собеседник издания уточнил, что в ходе очередного заседания глав МИД стран ЕС, запланированного на 17 октября, никаких конкретных решений относительно санкций утверждаться не будет, однако если ситуация в Алеппо продолжит ухудшаться, данному вопросу будет уделено «серьёзное внимание».
На данный момент, по сведениям газеты, каких-либо официальных указаний из Брюсселя и Вашингтона о составлении чёрных списков не поступало.
Как передавало ИА REGNUM, 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство не видит оснований для введения санкций в отношении Москвы из-за её политики в Сирии. «Нет предмета для каких-то санкций», — подчеркнул он.
Дмитрий Песков напомнил, что Россия является единственной страной, вооружённые силы которой легитимно находятся на сирийской территории. Об участниках международной «антитеррористической коалиции» во главе с США с точки зрения международного права этого сказать нельзя.