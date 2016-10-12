Москва, 13 октября, 2016, 01:04 — ИА Регнум. России необходимо развивать сотрудничество со странами, заинтересованными в развитии Арктики, однако такое взаимодействие должно быть выгодно обеим сторонам в равной степени. Южная Корея — одно из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, которое стремится активно участвовать в делах региона, сотрудничество с Россией для Южной Кореи — одна из возможностей достижения своих интересов в Арктике. При этом существует риск, что Россия в одиночку создаст все необходимые условия для использования возможностей региона, а азиатские страны, в том числе и Корея, придут в Арктику для достижения лишь собственной выгоды. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник института Дальнего Востока РАН Ен Ун Ким в ходе конференции «Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития», сообщает сегодня, 12 октября, корреспондент ИА REGNUM.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» ЗФИ, остров Галля, скалы Заварицкого

Новый этап реализации корейской арктической политики начался в 2013 году, когда правительство утвердило план расширенного присутствия в регионе, пояснил эксперт. Практическая его реализация заключается в участии в различных научных программах и проектах (их около десяти), в том числе не очень «характерных» для азиатского государства. Так, к примеру, корейцы намерены оказывать поддержку коренным малочисленным народам Севера, способствовать сохранению мест их традиционного проживания. «Нам еще этого не хватало, чтобы другие страны вне региона участвовали в мероприятиях, направленных на поддержку коренных народов. Надо сначала, наверное, посоветоваться со странами, где эти народы проживают?» — заметил Ен Ун Ким.

Эксперт подчеркнул, что не отрицает важности научного сотрудничества, преимуществ совместного развития транспортного и ресурсного потенциала, но «нам предстоит очень нелегкая борьба за статус Арктики», считает он. Это один из вызовов для России. Позиция США сводится к тому, что регион должен быть максимально интернациональным. Эксперт убежден, что этого допустить нельзя, и опрометчиво допускать к добыче полезных ископаемых и «резервированию» земель, как в Антарктиде, все государства мира. Южная Корея — проверенный сторонник США по большинству важнейших мировых проблем, и, несмотря на то, что российско-корейские отношения именуются как «стратегическое партнерство», при выработке статуса Арктики Сеул однозначно будет поддерживать Вашингтон, убежден эксперт.

Что же касается конкретных экономических проектов взаимного интереса — прежде всего, транспортных и судостроительных — то российской стороне необходимо быть более требовательной в переговорах с корейскими партнерами, призвал Ен Ум Ким. Азиатская экономика очень заинтересована в возможностях Северного морского пути, но корейцы не спешат инвестировать в инфраструктурные проекты, ожидая, что Россия все сделает сама, пояснил он. Корейский бизнес, по мнению эксперта, придет в российскую Арктику создавать логистические центры, то есть развивать тот вид услуг, который имеет наибольшую добавленную стоимость. Россия сама будет создавать инфраструктуру, а они «снимут сливки», пояснил он.

В судостроении Корее есть что предложить арктическим государствам, и Россия заинтересована в таком сотрудничестве. Но, чтобы оно было взаимовыгодным, российская сторона должна ставить партнерам свои условия: к примеру, размещать производства на территории России, а не в Корее.