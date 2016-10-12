Санкт-Петербург, 13 октября, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Житель элитного подмосковного поселка Барвиха пожаловался в Конституционный суд РФ на Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 13 октября КС РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности второго абзаца пункта 1 статьи 2 этого закона.

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Этот абзац гласит: «Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке».

Как сообщили в Конституционном суде, один из домовладельцев подмосковного товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Дачный поселок «Барвиха» Николай Марасанов в суде общей юрисдикции пытался оспорить продажу товариществом другому юрлицу нескольких земельных участков в границах поселка.

В результате этой сделки различное имущество общего пользования жителей поселка — — дороги, инженерно-технические коммуникации, здания КПП, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и другие — стали собственностью нового владельца.

Однако суд решил, что Николай Марасанов, не обладавший правом собственности на принадлежавшее ТСЖ имущество, не может истребовать его в судебном порядке.

Тогда житель Барвихи обратился в Конституционный суд РФ. По его мнению, оспоренная им норма, в силу свей неопределенности, влечет неоднозначное толкование и допускает возможность лишения членов ТСЖ и домовладельцев, не входящих в состав ТСЖ, судебной защиты права собственности на общее долевое имущество.

В связи с этим, заявитель просит признать эту норму закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не соответствующей сразу нескольким статьям Конституции РФ.

Председательствовать на сегодняшнем заседании будет глава КС РФ Валерий Зорькин.