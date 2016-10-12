Вашингтон, 12 октября, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Боевой корабль ВМС США снова попал под ракетный обстрел у берегов Йемена. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает Reuters.

U.S. Naval Forces Europe-Africa За штурвалом эсминца

Сообщается, что эсминец ВМС США Manson был обстрелян ракетами у берегов Йемена с территории, находящейся под контролем хуситов. Уточняется, что две ракеты упали рядом с эсминцем Manson и сопровождающим его кораблем Ponce. Эсминец в ответ произвел несколько залпов.

Стоит отметить, что эсминец Manson попал под ракетный обстрел уже второй раз за три дня. В обоих случаях американцы винят хуситов, но те отрицают свою причастность к обстрелу.

Американское командование сообщает, что эсминец находился на боевом дежурстве в северной части Баб-эль-Мандебского пролива.