Москва, 12 октября, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Три успешных запуска межконтинентальных баллистических ракет произведены в России за последние сутки, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Минобороны.рф С космодрома «Плесецк» произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь»

С космодрома «Плесецк» стартовала межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-12М «Тополь», еще две ракеты по учебным целям выпустили подводные ракетоносцы «Георгий Победоносец» и «Новомосковск».

В Минобороны уточнили, что учебная боевая часть «Тополя» с заданной точностью поразила учебную цель на полигоне полуострова Камчатка. Кроме того, Ракетные войска стратегического назначения совместно со специалистами предприятий-разработчиков в ходе запусков выполняют задачи максимального использования потенциала ракетных комплексов и решают вопросы продления сроков их эксплуатации.

Сообщается, что запуски подтвердили правильность схемно-конструктивных и технических решений разработчиков ракетного комплекса и его техническую готовность к выполнению боевых задач в условиях продленных сроков технической эксплуатации.

Напомним, ракетным комплексом «Тополь» на подвижных грунтовых пусковых установках вооружена основная часть мобильной наземной группировки ракетных войск стратегического назначения России. Пусковые установки этого типа обладают высокой живучестью из-за своей манёвренности, скрытности и быстрой подготовки ракеты к пуску.

Морская составляющая российской ядерной триады подтвердила свою боеготовность запусками ракет морского базирования с борта атомной подлодки Северного флота «Новомосковск», которая из подводного положения запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке и стрельбой ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) Тихоокеанского флота «Георгий Победоносец», запустившего баллистическую ракету из акватории Охотского моря по полигону Чижа на Севере России. Действия командиров и экипажей подводных кораблей были признаны профессиональными и эффективными.