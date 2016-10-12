Москва, 12 октября, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Основной темой встречи министра энергетики России Александра Новака с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Бератом Албайраком на полях XXIII Мирового энергетического конгресса в Стамбуле стала реализация достигнутых в августе текущего года по итогам переговоров лидеров России и Турции договоренностей о поэтапном восстановлении торгово-экономического сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Александр Новак выразил надежду, что в ближайшее время «Аккую Нуклеар» — проектная компания по строительству первой турецкой атомной станции по российскому проекту — получит статус стратегического инвестора. «Присвоение статуса стратегического инвестора существенно повысит инвестиционную привлекательность проекта, приблизит сроки его окупаемости и увеличит размер предусмотренных межправительственным соглашением отчислений турецкой стороне от чистой прибыли», — заявил российский министр.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

«После охлаждения отношений с Турцией мы постепенно восстанавливаем отношения по газовому направлению, а там и до атомного недалеко, — сообщил ведущий научный сотрудник сектора конъюнктуры мировых рынков Российского института стратегических исследований Владимир Блинков. — Проект строительства АЭС «Аккую» обсуждается, поскольку этот бизнес-проект нужен Турции по-прежнему. Это развивающаяся страна, и электроэнергия им особенно нужна. Сейчас турки стоят перед выбором — как бы так снизить зависимость от газа, перейдя на уголь, и Парижское соглашение по климату соблюсти. И тут атомная станция им могла бы помочь, решив обе проблемы — и с заменой угля как приоритета энергетического развития, и с уменьшением выбросов СО2».

«Решиться на проект строительства АЭС Турции было непросто, — отметил эксперт. — Ведь это долгосрочный проект с отсроченной окупаемостью. И, несмотря на это, те условия, что предложила им Россия, турок вполне устроили. Тем более что у соседей в Иране есть положительный опыт строительства атомной станции руками российских специалистов. Кстати, в Иране нам пришлось строить в сложных условиях — на чужом фундаменте, но мы справились».

«Сотрудничество с Россией по строительству АЭС «Аккую» как раз вписывается в их энергетическую политику, поскольку зависимость от ископаемых источников энергии уменьшится, а объемы получаемой электроэнергии нет. Потребности в ней у страны большие. Напомню, что проблему с газом им тоже пока не удается решить, — полагает он. — Газа из Азербайджана им не будет хватать. Мы по «Турецкому потоку» заменим им тот газ, что они сейчас получают по Трансбалканскому газопроводу, но пока не более того. Иранский газ дорогой, хотя его можно получать чуть больше. Поэтому они вынуждены использовать уголь, а атомная энергетика была бы для них разумным вариантом диверсификации энергетической корзины».

«Когда АЭС будет построена, Турция может поставлять излишки электроэнергии, если они, конечно, будут, нуждающимся соседям — Грузии и Армении. Сейчас обе эти страны считаются энергодефицитными. Да и в Ираке электроэнергетика тоже не в лучшем виде сейчас. Экспортировать там есть куда, было бы что. Те же арабские страны вполне готовы покупать электроэнергию, деньги на это у них есть. С теми же ОАЭ Турция в хороших отношениях. Так что мотивация на выдачу проектной компании «Аккую Нуклеар» статуса стратегического инвестора у Турции высокая, — пояснил Блинков. — Для нас этот проект тоже важен. Нам нужно поддерживать имидж в арабском мире. Пусть конкурентов в строительстве АЭС у нас немного, но они есть, и за ними как правило стоят серьезные политические силы. Для нас это будет выигрышный проект, и Турция внакладе не останется — мы делаем дешевле, но надежно и в разумные сроки. Важно, что в этом регионе у нас уже есть реализованные проекты — в Иране, Индии, которые должны нам помочь занять нишу в Азии и на Ближнем Востоке».

«Турция находится в энергодефицитном регионе, и атомная станция ей нужна по-прежнему, как и в 2010 году, когда подписывали межправительственное соглашение по ее строительству, — отметил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Для развивающейся страны АЭС — это необходимый источник базовой нагрузки. Для Турции данный проект с точки зрения финансирования имеет очень привлекательное решение. По сути они покупают не саму станцию, а электрическую энергию, которую она вырабатывает. В итоге турки получают крупный источник энергии с понятной и внятной формулой цены на очень длительный период времени. Поэтому интерес Турции к проекту АЭС «Аккую» вполне понятен».

«Для нас он тоже очевиден — мы продаем решение, задействуем отечественный машиностроительный комплекс, а финансирование, которое мы даем, в дальнейшем будет окупаться через тариф. Для обеих наших стран это нормальный долгосрочный проект. Новая станция, напомню, это и рабочие места, и инфраструктура, поступления в бюджет в виде налогов, и развитие бизнеса в регионе и т.д., — пояснил он. — Судя по объему инвестиций этого проекта, проектная компания должна иметь статус стратегического инвестора. Странно, что ей его еще не дали».