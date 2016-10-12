Ташкент, 12 октября, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Заседание правительства под председательством Исполняющего обязанности президента Узбекистана, премьер-министра республики Шавката Мирзиёева состоялось в Ташкенте сегодня, 12 октября, сообщает УзА.

Robert Wilson Навруз в Бухаре

«На заседании были всесторонне обсуждены и выработаны дополнительные меры по проектам важнейших финансово-экономических документов на предстоящий год — прогноза основных макроэкономических показателей, концепции налоговой и бюджетной политики, программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения в 2017 году», — говорится в публикации.

Правительство наметило в 2017 году сохранение высокого уровня социальной направленности разработанного проекта госбюджета, предусматривающего направление около 60% всех бюджетных средств на финансирование социальных расходов.

Также в предстоящем году предусматривается продолжение осуществления мер по дальнейшему повышению размеров заработной платы работников бюджетной сферы, пенсий, социальных пособий и стипендий, укреплению материально-технической базы и оснащенности учреждений образования, здравоохранения и иных социальных сфер."В числе важнейших мер по дальнейшему сокращению налогового бремени предусматривается продление сроков действия отдельных налоговых льгот, значительно смягчающих налоговую нагрузку на отрасли экономики», — пишет издание.

По планам правительства, эта мера позволит отдельным категориям налогоплательщиков укрепить их финансовую устойчивость и направить высвобождаемые средства на дальнейшее развитие и модернизацию производства, повышение заработной платы работникам и увеличение доходов инвесторов. На заседании также были обсуждены и выработаны дополнительные меры по обеспечению трудоустройства молодежи, прежде всего, выпускников профессиональных колледжей 2016/2017 учебного года.