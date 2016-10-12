Минск, 12 октября, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Белоруссии установило расчётные нормы рабочего времени на 2017 год. Соответствующее постановление ведомства от 5 октября размещено на Национальном правовом интернет-портале.

Marc Veraart Минск

Согласно документу, общее рабочее время в следующем году для пятидневной рабочей недели не должно превышать 2019 часов, при этом работник имеет право на отдых в субботу и воскресенье. Норма для шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье — не более 2021 часа.

Норма продолжительности времени, которое в год можно тратить на работу, исчисляемая в часах, устанавливается Минтруда ежегодно в соответствии со статьёй 124 Трудового кодекса Белоруссии.

Напомним, что в 2016 году общая продолжительность рабочего времени не должна превысить 2038 часов для пятидневной рабочей недели, 2044 часа — для шестидневной. Таким образом, утверждённая на следующий год норма оказалась ниже на 19 и 23 часа соответственно. Тем не менее она остаётся выше, чем в 2013 и 2014 годах.