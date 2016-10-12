Брюссель, 12 октября, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюции по Украине с предложенными ранее поправками, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

Дмитрий Налбандян. Море. Чайки. 1987

По словам украинского депутата, в них вещи названы своими именами, и это является огромным достижением. Кроме того, отмечено, что одна из принятых резолюций гласит о непризнании результатов выборов в Госдуму России на территории Крыма

Напомним, делегация России с января 2016 года не принимает участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Некоторые члены организации призывают вернуть Россию в ПАСЕ, в то время как депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в ходе заседания ассамблеи заявила, что Россия не заслужила права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.