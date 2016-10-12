«Резолюция о непризнании выборов в Крыму скажется на возращении РФ в ПАСЕ»
Москва, 12 октября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Принятие резолюции ПАСЕ о непризнании выборов в Госдуму в Крыму может затруднить возвращение делегации РФ в ассамблею в 2017 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«С большой вероятностью, принятие резолюции произошло с подачи наших стратегических оппонентов на Западе, которые ни в коем случае не хотят, чтобы Россия имела возможность разъяснять свою позицию, а также говорить правду о присоединении крымского полуострова к РФ на самой широкоохватной европейской площадке — ПАСЕ», — отмечает парламентарий.
Украинский парламентарий Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, считает, что Москва «еще не заслужила» возвращения права голоса в ПАСЕ.
Ранее спикер Госдума VI созыва Сергей Нарышкин говорил о необходимости участия России в ПАСЕ. «Я уверен, что российская делегация должна быть в парламентской ассамблее, должна принимать участие в работе, должна отстаивать свою точку зрения, защищать свою правду», — заявил он.
Российская делегация в работе сессии участия не принимает. В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюцию, в которой лишила российскую делегацию основных прав — голосовать на сессии, права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов.