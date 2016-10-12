Москва, 12 октября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Принятие резолюции ПАСЕ о непризнании выборов в Госдуму в Крыму может затруднить возвращение делегации РФ в ассамблею в 2017 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Artis Rams Флаг ПАСЕ

«С большой вероятностью, принятие резолюции произошло с подачи наших стратегических оппонентов на Западе, которые ни в коем случае не хотят, чтобы Россия имела возможность разъяснять свою позицию, а также говорить правду о присоединении крымского полуострова к РФ на самой широкоохватной европейской площадке — ПАСЕ», — отмечает парламентарий.

Украинский парламентарий Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, считает, что Москва «еще не заслужила» возвращения права голоса в ПАСЕ.

Ранее спикер Госдума VI созыва Сергей Нарышкин говорил о необходимости участия России в ПАСЕ. «Я уверен, что российская делегация должна быть в парламентской ассамблее, должна принимать участие в работе, должна отстаивать свою точку зрения, защищать свою правду», — заявил он.

Российская делегация в работе сессии участия не принимает. В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюцию, в которой лишила российскую делегацию основных прав — голосовать на сессии, права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов.