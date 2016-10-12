Донецк, 12 октября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва позиций войск Донецкой Народной Республики в районе поселков Коминтерново и Ленинское. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

Флаг Донецкой Народной Республики

Сообщается, что в течение сегодняшнего дня украинское командование предприняло попытку прорыва позиций войск ДНР в районе между населенными пунктами Коминтерново и Ленинское.

Попытка прорыва полностью провалилась — подразделения ВС ДНР смогли уничтожить 15 иностранных наемников и ранить 25. Оставшиеся силы украинской стороны вернулись на прежние позиции. Со стороны ДНР погибли двое бойцов, ранения получили ещё пятеро.

Басурин уточнил, что с украинской стороны действовали группы наемников по 30 человек, которые совершили две попытки обхода и захвата позиции ДНР. Атаки осуществлялись под прикрытием минометного огня.

Также представитель командования ДНР уточнил, что наёмники были в основном из Польши и Грузии, так как личный состав ВСУ крайне плохо подготовлен к боевым действиям и обладает низкими моральными качествами.