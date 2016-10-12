Москва, 12 октября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. В швейцарской Лозанне 15 октября состоится встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом сегодня, 12 октября, заявил Лавров в интервью CNN.

ИА REGNUM

Он сообщил, что 15 октября встретится в швейцарской Лозанне с госсекретарем Керри и представителями ближневосточных стран, в частности Турции и Саудовской Аравии. Главной темой встречи будет сирийское урегулирование.

Напомним, практически все российско-американские договоренности по Сирии, за исключением меморандума о безопасности полетов, были разорваны по инициативе США.

Полноценное перемирие в Сирии так и не было достигнуто, а боевые действия возобновились в полную силу.