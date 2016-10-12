Женева, Швейцария, 12 октября, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура приглашён на встречу дипломатов в швейцарской Лозанне, которая пройдёт 15 октября, передаёт ABC News.

United States Mission Geneva Джон Керри и Стаффан де Мистура

Пресс-секретарь де Мистуры отметила, что он приглашён на встречу, но отказалась от дополнительных комментариев.

Ранее МИД России заявил о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится со своим коллегой из США Джоном Керри в Лозанне, чтобы обсудить усилия по достижению перемирия в Сирии.