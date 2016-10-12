Москва, 12 октября, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Полиция Москвы проводит проверку сообщений, сделанных некоторыми СМИ, о нападении на дочь президента Союза ММА России Фёдора Емельяненко, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.

Larry Burton Фёдор Емельяненко

Напомним, что по сообщениям ряда СМИ, девочка в результате нападения была доставлена в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии и ей был поставлен диагноз «ушиб грудной клетки и брюшной полости».

Стоит отметить, что имя отца пострадавшей девочки авторы сообщений не называли, лишь указав, что он является известным бойцом и неоднократным чемпионом мира в тяжёлом весе. По данным некоторых СМИ, в соцсетях эти авторы неофициально заявляли, что речь идет о дочери Федора Емельяненко.

Напомним, ранее президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко подверг критике организацию турнира по смешанным единоборствам в городе Грозном, указав на нарушения правил проведения боев, в которых участвовали дети и несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова.

Стоит отметить, что в итоге цепочки взаимных обвинений, глава Чечни обратился ко всем, кто слишком эмоционально отреагировал на критические отзывы Федора Емельяненко о детских боях на турнире в Грозном с просьбой не публиковать в соцсетях записи, задевающие честь и достоинство главы российского Союза смешанных единоборств Федора Емельяненко, а все уже опубликованные порекомендовал удалить. Кадыров выразил надежду на то, что оценки, данные знаменитым спортсменом, могут быть поспешными и обусловленными неполным изучением всех аспектов данного события.