Москва, 12 октября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. В последние дни набралось достаточно много факторов, способствующих локальному росту нефтяных котировок. Но большинство из них связаны с заявлениями политиков, а не с фундаментальными изменениями в структуре мирового спроса на нефть: это значит, что, как только трейдеры забудут про эти заявления, нефть столкнется с переоценкой по фундаментальным показателям, говорит финансовый эксперт компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Сергей Душечкин.

Нефть

«Уже 12 октября стоимость нефти Brent демонстрирует небольшое снижение в пределах 0,5%, торгуясь вблизи 52 доллара за баррель и постепенно приближаясь к ключевому уровню поддержки проходящему вблизи отметки 51 доллара за баррель», — отмечает он.

13 октября выйдет статистика по коммерческим запасам сырой нефти в хранилищах США, напоминает эксперт. «По некоторым косвенным признакам, запасы продолжат двигаться по нисходящему тренду уже 6-ую неделю подряд. Снижение коммерческих запасов в осенний период не является обычным явлением, поэтому можно сделать вывод, что на нефтяном рынке США произошли структурные изменения. Однако с чем они связаны, пока сказать сложно», — полагает Душечкин.

Вдоль побережья США сейчас скопилось больше количество неразгруженных танкеров, вероятно, их специально придерживают, чтобы разгрузка не вызвала резкий рост запасов и закономерный обвал котировок нефти, рассказывает аналитик. «Уровень 50 долларов за баррель сейчас является оптимальным, как для продавцов, так и покупателей нефти, а также позволяет «сланцевикам» выйти пусть на небольшую, но прибыль», — поясняет он.

В таких условиях в ближайшее время вряд ли стоит ожидать резкого изменения стоимости нефти, делает вывод Душечкин. «Следовательно, и котировки доллара и евро относительно рубля будут демонстрировать скорее боковое движение, но с небольшим уклоном вверх. Небольшой рост иностранной валюты на ММВБ будет происходить на фоне приближающихся крупных выплат по внешнему долгу. Основными целями для роста доллара и евро до конца 2016 года могут стать уровни 67 и 73 рубля соответственно», — резюмирует эксперт.