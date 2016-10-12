Берлин, 12 октября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Кабинет канцлера Германии Ангелы Меркель договорился расширить поддержку американской коалиции в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в скором времени предоставить немецкий экипаж для авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS). Об этом сообщает The Associated Press.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Германия не участвует в прямых боевых действиях против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но поддерживает ВВС и ВМФ коалиции с помощью истребителей «Торнадо», самолёта-дозаправщика и одного фрегата.

Натовские самолёты AWACS будут следить за движением боевиков в и около сирийского воздушного пространства. У ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отсутствует собственная авиация.

Для окончательного решения требуется поддержка бундестага. Патрулирования AWACS начнутся уже в конце октября, не дожидаясь участия «бундесвера».