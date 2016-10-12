Калуга, 12 октября, 2016, 20:02 — ИА Регнум.



Фото Татьяны Петровой Проект здания хосписаса для тяжелобольных в Калуге

Общественности Калуги представлен проект хосписа для тяжелобольных людей и, в том числе онкологией в последней стадии, сообщила 12 октября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директора калужского областного благотворительного фонда «Вместе» Татьяна Петрова, выступившего инициатором строительства хосписа.

По ее словам, проект хосписа разработан молодым калужским архитектором Дарьей Синевой. Учреждение для оказания паллиативной, социальной и психологической помощи людям, страдающим тяжелыми заболеваниями, и в том числе онкологическими в последней стадии, должно разместиться в сосновом бору под Калугой. Работа хосписа основана на принципах милосердия и гуманного отношения к проблемам пациентов.

Общая площадь калужского хосписа составит около гектара. Согласно проекту, здесь ничто не будет напоминать о традиционном лечебном учреждении. В двухэтажном здании помимо специальных медицинских и служебных помещений будет оборудовано 28 комфортабельных мест для взрослых и 14 — для детей. На территории хосписа появится православная часовня, а в самом здании проектом предусмотрена молельная комната для представителей других концессий. Также будет разбит зимний сад, а на благоустроенной территории появятся дорожки для прогулок на свежем воздухе и центры отдыха для больных детей.

Для Калужской области строительство хосписа имеет важное социальное значение, так как в настоящее время в регионе нет специализированного учреждения оказания паллиативной помощи.

Между тем, воплотить проект в жизнь в ближайшее время пока не представляется возможным. «Когда мы задумались о хосписе, то полагали, что нам для строительства хватит порядка 30 миллионов рублей, но в действительности оказалось, что денег понадобится больше. И хотя сбор средств был начат еще два года назад, но необходимую сумму пока собрать не удалось. Для строительства хосписа очень нужен инвестор, но он еще не определен», — сказала Татьяна Петрова.

Впрочем, отсутствия денег не мешает фонду «Вместе» вести активную благотворительную работу. Только за 5 лет стараниями волонтёров реальную помощь получили около трёх тысяч жителей Калужской области.

Напомним, что по статистике, в Калужской области выявляется более тысяча взрослых людей и 15 детей с онкологическими болезнями в последней стадии.