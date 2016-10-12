Москва, 12 октября, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Сделка по покупке контрольного пакета «Башнефти» компанией «Роснефть» закрыта. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил министр экономического развития России Алексей Улюкаев, чьи слова приводит пресс-служба его ведомства.

bashneft.ru «Башнефть»

Он сообщил, что «Роснефть» приобрела 88 951 379 акций (50,0755 процента уставного капитала) «Башнефти», и заплатила за них в бюджет 329 690 миллионов рублей, которые уже поступили в бюджет.

Улюкаев пояснил, что одной из причин выбора «Роснефти» в качестве покупателя контрольного пакета «Башнефти» стал тот факт, что «Роснефть» предложила хорошую цену, которая включала в себя существенную премию к текущей рыночной стоимости акций.

Министр отметил, что «Роснефть» и «Башнефть» довольно связанные компании. Ту нефть, которую добывает «Роснефть» перерабатывают на заводах «Башнефти». Теперь нефтяные потоки оптимизируются, экономия оценивается от 150 до 180 млрд рублей, считает Улюкаев.