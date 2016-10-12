Москва, 12 октября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Нагатинский суд Москвы приговорил Валерия Макаренкова, который совершал изнасилования и ограбления женщин на протяжении 27 лет, к 18 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СК России.

Тюремная решетка

Валерий Макаренков признан виновным в совершении 31 преступления по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Разбойное нападение» на территории Москвы с 1987 по 2014 год.

Макаренков нападал на женщин в Москве преимущественно ночью или рано утром. Под видом велосипедиста он следил за потенциальными жертвами в парках и дворах жилых домов. Подкравшись сзади, он душил женщин до потери ими сознания, затем насиловал их и похищал у них деньги и ценные вещи.

Преступник был задержан в мае 2014 года во время совершения нападения в парке «Кузьминки». В ходе следствия по уголовному делу были допрошены более 100 потерпевших и свидетелей, на предмет причастности к преступлениям следователи проверили около 20 тыс. мужчин. Стоит отметить, что в результате экспертизы Макаренков признан вменяемым.