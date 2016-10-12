Париж, 12 октября, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд в декабре объявит о том, намерен ли он переизбираться на свою должность в следующем году, передаёт Daily Mail.

kremlin.ru Олланд

В интервью еженедельной газете L'Obs Олланд сказал, что «до тех пор, как президент Республики, я продолжу без устали защищать последовательную политику своего правительства».

Олланд — самый непопулярный президент в истории современной Франции. Когда он возглавил страну в 2012 году, то пообещал снизить безработицу. Последняя с тех пор остаётся на уровне 10%.

Следующие президентские выборы во Франции намечены на 23 апреля 2017 года.