Москва, 13 октября, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Сегодня, 13 октября, правительство РФ обсудит проект федерального бюджета на 2017−2019 годы, сообщает ИА REGNUM. В бюджете будет заложена цена на нефть 40 долларов за баррель на 2017 год, на 2018−2019 годы цена на нефть будет заложена на уровне 55 долларов за баррель.

Борис Кустодиев. Купец. 1918

Макропоказатели

Доходы бюджета за 2017 год составят 13,492 трлн рублей, расходы — 16,160 трлн рублей, дефицит составит 3% ВВП. В 2018 и 2019 годах планируется уменьшение дефицита бюджета до 2% и 1,2% соответственно.

Читайте также: В 2017 году Россия может удвоить объем внешних займов

Планируется, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) на конец 2017 года составит 3,973 трлн рублей, госдолг на конец 2017 года составит 16,1% ВВП. Наличие средств в Резервном фонде на конец 2017 года не предусматривается.

Читайте также: Минфин предлагает потратить 1,1 трлн Резервного фонда

Бюджет на 2017 год удалось сбалансировать с 3-процентным дефицитом. «Это приемлемый уровень даже на фоне ведущих экономик мира. Конечно, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что для нашей экономики и это — значимая величина, и нужно быть очень аккуратным с ней в ходе бюджетного процесса и исполнения бюджета. Мы так и собираемся к этому подходить», — отметил накануне президент России Владимир Путин.

Траты

Минфин предложил 11 приоритетов бюджета, на их реализацию предлагается потратить до 150 млрд рублей. Глава министерства Антон Силуанов указал на необходимость приоритетов в расходах бюджета. «Одиннадцать приоритетных проектов, подготовленных правительством, обеспечат приоритеты социального развития и экономики. В бюджете предусматривается полное выполнение всех социальных обязательств», — подчеркнул он.

Читайте также: Медведев: В 2017 г. Россия потратит на приоритетные проекты до 150 млрд

Читайте также: Дмитрий Медведев настаивает на допфинансировании ремонта школ

Президент России призвал ограничивать неэффективные траты и повышать эффективность государственных расходов практически по всем направлениям и одновременно повышать качество управления в самом широком смысле этого слова. «На мой взгляд, если мы сосредоточимся на решении стоящих перед нами задач такими средствами, нас ждет успех», — сказал Путин.

Читайте также: ФЦП будут профинансированы в 2017 году на 830 млрд рублей

Оптимизм правительства

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать наметившиеся тренды на повышение макроэкономической устойчивости, в том числе продолжить линию на достижение целей по инфляции, проводить ответственную бюджетную политику. «Правительство вернулось к трехлетнему планированию федерального бюджета. Может быть, это пока, честно говоря, и рановато для сегодняшних условий, но все-таки определенная доля здорового оптимизма у правительства присутствует, и, безусловно, я его тоже поддерживаю», — отметил он на форуме «Россия зовет!».

Читайте также: «Предложения Минфина недостаточны для решения задач, стоящих перед страной»

Рассмотрение проекта федерального бюджета на 2017−2019 годы в первом чтении может состояться в Госдуме 18 ноября. Законопроект в нижней палате парламента ожидают 28 октября.