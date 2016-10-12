Великий Новгород, 12 октября, 2016, 19:09 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 12 октября, на ряд автобусных маршрутов вышло гораздо меньше автобусов, чем обычно — в итоге утром автобусы шли переполненными, и многие горожане опоздали на работу. За это на брифинге в правительстве Новгородской области, которое является собственником ОАО «Автобусный парк» и у которого с 2015 года все полномочия по транспортным перевозкам, в том числе в Великом Новгороде, извинялись руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Тарасов и генеральный директор ОАО «Автобусный парк» Иван Поступаленко.

Пассажиры автобуса

Как пояснил Тарасов, нештатная ситуация возникла в связи с тем, что арендодатель — компания «Питеравто», накануне вечером, 11 октября, «запретил выход на линию в Великом Новгороде арендованных у него 82 автобусов». Ранее, в пятницу, компания забрала у новгородского перевозчика еще 10 автобусов.

По словам Тарасова, в саязи с тем, что все эти автобусы не вышли на маршруты, к пассажирским перевозкам в городе были привлечены резервные автобусы других новгородских перевозчиков. «Они будут работать столько, сколько понадобится», — заявил Тарасов, пообещав урегулировать ситуацию в течение дня.

По словам генерального директора предприятия Ивана Поступаленко, в течение продолжительного периода ОАО «Автобусный парк» вело переговоры с «Питеравто» об установлении экономически обоснованной арендной платы за автобусы, которые, по его словам, ни к чему не привели. «Поэтому автобусы мы однозначно будем возвращать и приобретать другие», — подчеркнул он.

В компании «Питеравто», в свою очередь, заявили, что с момента расторжения договора на аренду автобусов прошло уже более четырёх месяцев, а «Автобусный парк» почти за 2 года накопил задолженность по аренде в размере 100 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году «Автобусный парк» (тогда — муниципальное предприятие МУП ПАТ-2), взяло в аренду 92 автобуса у компании «Питеравто» из Санкт-Петербурга. В 2014 году договор аренды был продлен на условиях, которые не устроили нового собственника предприятия — с 2015 года оно находится в собственности Новгородской области (100% акций были безвозмездно переданы региону из собственности муниципалитета решением большинства депутатов думы Великого Новгорода, несмотря на вето мэра города Юрия Бобрышева). «Автобусный парк» осуществляет около 60% всех пассажирских перевозок в Великом Новгороде. У предприятия около 150 автобусов.

В настоящее время, как уверяют власти региона, ведется плановая работа по замене автобусного парка предприятия. В мае были взяты в лизинг 12 автобусов, ведутся переговоры об аренде автобусов большой вместимости. По словам Александра Тарасова, на эти цели ему выделено 40 млн рублей из областного бюджета.