Ставрополь, 12 октября, 2016, 19:07 — ИА Регнум.



Полиция

В Ставрополе вынесен приговор полицейскому, за крупную взятку решившего «крышевать» игорный бизнес, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Алексей Чулков работал оперуполномоченным по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции системы МВД России по Ставропольскому краю. По долгу службы он владел оперативной информацией и предупредил своего знакомого, организовавшего проведение азартных игр, о том, что он попал под подозрение полиции.

При этом, полицейский вызвался «крышевать» нелегальный бизнес знакомого за взятку в 1 млн рублей. Позже он согласился и на меньшую сумму, и потребовал приобрести на имя его шурина автомобиль «Lada Granta» стоимостью 410 тысяч рублей либо передать ему эту сумму денег.

Бизнесмен передал полицейскому деньги, после чего полицейского задержали. Теперь по приговору суда ему предстоит отсидеть в колонии строгого режима 7 лет и выплатить штраф в 2 миллиона рублей.

В региональной полиции сообщили ИА REGNUM, что по результатам служебной проверки полицейский будет уволен после вступления в законную силу судебного решения.