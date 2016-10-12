Нижний Новгород, 12 октября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Кредиторская задолженность бюджета Нижнего Новгорода по итогам текущего года может снизиться по сравнению с итогами 2015 года на 500 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в городской думе, об этом по итогам заседания комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике заявил ее председатель Марк Фельдман.

Thomas Claveirole Бюджет

«Я сейчас осознанно могу сказать, что сумма долговых обязательств за 2016 год будет меньше, чем за 2015 год. Полагаю, что можем рассчитывать на снижение в объеме 0,5 млрд рублей», — заявил депутат.

«Мы в текущем году исполняем обязательства только по графикам в условиях жесткой финансовой дисциплины, что позволило снизить долговую нагрузку. Мы сегодня уже видим результат — жизнь в следующем году на 0,5 млрд рублей будет легче, так как эти средства бюджета мы будем направлять на социальные потребности города, а не на погашение кредиторской задолженности», — отметил Фельдман.

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По его словам, на следующем заседании комиссии депутатам будут представлены расчеты, как это будет происходить: «Обращаю внимание: мы резко не педалировали эту тему, но она подспудно содержится в каждом вопросе повестки дня. Например, мы говорили о дополнительных доходах. Пусть сегодня они увеличены на 59 млн рублей, но это генерация источников, которой активно занимается администрация, и депутаты этому помогают».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на сегодняшний день кредиторская задолженность Нижнего Новгорода, накопленная им с начала 2016 года, составляет около 1 млрд рублей. Кроме того, город еще не рассчитался с долгами за 2015 год. Сегодня эти долги составляют 154 млн рублей.

«Мы собираемся к 1 декабря по долгам за 2015 год расплатиться полностью. Это хорошая позиция, поскольку в следующем году мы получим обязательства по итогам текущего года, и чем раньше мы поймем сумму, тем жестче и оперативнее сможем ею управлять», — заявил Фельдман.

По его словам, администрация города представила депутатам план по корректировке бюджета, который будет обсуждаться на ближайшем заседании гордумы: «Это 99,6 млн рублей, которые в доходной части формируются следующим образом: 40,5 млн рублей — это межбюджетные трансферты, а остальные 59,1 млн рублей — это дополнительные доходы, которые городской бюджет получил за счет поступления средств по земельному налогу, по обязательствам арендаторов и др».

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«Все средства жестко расписаны по расходным статьям, имеют социальную ориентированность. Поэтому 59 млн рублей — это очень серьезное подспорье, которое получила городская казна. Основной источник — именно те задолженности, которые формировались перед бюджетом города. Добавим 40 млн рублей трансфертов, и вот уже почти 100 млн рублей, которые позволяют направить дополнительные средства на нужды города», — заявил депутат.