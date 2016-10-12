Саратов, 12 октября, 2016, 19:03 — ИА Регнум. В настоящий момент отопление подключено на 586 объектах социальной сферы (100%) и в 4087 многоквартирных домах, что составляет 95,4%, сообщили ИА REGNUM 12 октября в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова.

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На территории Саратова расположено 586 объектов социальной сферы и 4286 многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением. Процесс включения отопления у потребителей ‑ это сложный технологически процесс, который ориентировочно занимает от 2 до 3 недель. Как правило, этого времени достаточно для того, чтобы плавно осуществить необходимый комплекс технических и технологических мероприятий на теплоисточниках (ТЭЦ, ГРЭС, котельных и ЦТП), системах теплоснабжения и теплопотребления, минимизировать возможность сбоев и аварийных ситуаций, поясняют жителям чиновники мэрии.

Основными сдерживающими факторами при включении отопления у потребителей в отопительный сезон помимо отсутствия заявок в теплоснабжающие организации с поздними сроками включения отопления от ЖСК и единичных ТЖС является повышение содержания оксида железа в теплоносителе в связи с массовым включением потребителей.

А также проведение теплоснабжающими организациями мероприятий по регулировке гидравлического режима системы центрального отопления после пуска тепла потребителям (приведение в соответствие с нормативами температуры и давления теплоносителя в магистральных и внутриквартальных теплотрассах), отмечают городские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с неблагоприятными погодными условиями и большим количеством обращений от жителей отопительный период в городе начался с 28 сентября 2016 года.