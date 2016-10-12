Москва, 12 октября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что был крайне удивлён тем, что правительство РФ разрешило «Роснефти» купить контрольный пакет акций «Башнефти», но эту сделку президент считает конструктивной. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 12 октября, на форуме «Россия зовет!», который проводит ВТБ Капитал.

rosneft.ru «Роснефть»

«Вы знаете, может, вам покажется странным, я сам был немного удивлен такой позицией правительства. Но это действительно позиция правительства Российской Федерации, прежде всего его финансово-экономического блока», — сказал Путин.

Напомним, 10 октября председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,075% акций «Башнефти» компании «Роснефть» за 329,69 млрд рублей.

Путин считает, что решение о приватизации «Башнефти» не является ущербным для «Роснефти». Напротив, эта сделка создаст для «Роснефти» синергетический эффект и повысит капитализацию компании.

«Почему она в состоянии это сделать и почему представители государства в компании не считают это решение для своей компании ущербным? Потому что после приобретения «Башнефти» и последующей продажи большого пакета, 19,5%, в самой «Роснефти» наступает так называемый синергетический эффект. То есть, стоимость этих 19,5% самой «Роснефти» существенным образом вырастает», — пояснил Путин.

Российский лидер также добавил, что в приватизации самой «Роснефти» вполне могут принять участие иностранные инвесторы.