Москва, 12 октября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Сотрудники столичной полиции задержали 41-летнего москвича, не оплатившего собственный свадебный банкет, сообщает пресс-группа УВД по ВАО Москвы.

Банкет окончен

Мужчина подозревается в причинении имущественного ущерба ресторану. 10 октября правоохранителям поступило заявление от администратора одного из ресторанов в Сокольниках. Заявитель сообщил, что мужчина, заказавший свадебный банкет на общую сумму свыше 100 тыс. рублей, внес предоплату в размере 20% от суммы, однако после выставления оставшегося счета отказался его оплачивать и покинул ресторан вместе с женой и гостями.

После подачи заявления полицейские установили личность злоумышленника и доставили его в территориальное подразделение органов внутренних дел. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В случае максимального наказания по этой статье мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.