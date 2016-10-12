Брянск, 12 октября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. ГУП «Брянсккоммунэнерго» не выполняет условия по погашению задолженности перед «Газпром межрегионгаз Брянск». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации-поставщика, недоплата за газ в сентябре 2016 года составила примерно 150 млн рублей.

Газовые конфорки

По данным пресс-службы, «Брянсккоммунэнерго» должен по итогам 2016 года оплачивать газ в таком размере, чтобы не превысить уровень задолженности на начало 2016 года. Тогда долг составлял примерно 1,76 млрд рублей. Так, в октябре предприятие должно заплатить 247 млн рублей. А всего в 4 квартале 2016 года — 975 млн рублей. Получится у предприятия или нет — непонятно.

«Предприятию «Брянсккоммунэнерго» было поручено внести предложения по расчетам в ноябре и декабре 2016 г. В настоящее время график расчетов не представлен в ООО «Газпром межрегионгаз Брянск», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ГУП «Брянсккоммунэнерго» — крупнейший должник за газ в Брянской области. По данным на сентябрь 2016 года, его задолженность составляла 2,1 млрд рублей. Всего теплоснабжающие организации были должны 2,4 млрд рублей.