Ярославль, 12 октября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует снизить расходы на муниципальные программы в 2017 году на 1,5 млрд рублей, что составляет около 10% от общей суммы доходов городской казны. Примерно на такую же сумму могут быть сокращены расходы средств вышестоящих бюджетов. Об этом руководство мэрии заявило на депутатских слушаниях, посвященных проекту бюджета города следующего года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Мэрия Ярославля

Судя по всему, городские власти намерены принять бездефицитный бюджет. Ранее о таком же намерении заявило Правительство Ярославской области. При этом городские чиновники говорят о том, что большинство цифр предварительные, и работа над документом идет.

«Бюджет 2017 года формируется в очень тяжелых условиях. Даже в плановых цифрах мы ставим снижение собственных доходов», — сказал депутатам заместитель мэра Ярославля Дмитрий Секретарев.

Снижение расходов запланировано практически по всем направлениям, кроме обслуживания муниципального долга (что связано с его ростом). Наиболее тяжелой ситуация может сложиться в наиболее затратной отрасли — сфере образования, где снижение финансирования составит более 450 млн рублей (из них 232,6 — средства городского бюджета). Существенно меньше денег будет потрачено на программу расселения ветхого и аварийного жилья. Но это чиновники связывают с завершением программы — все дома, признанные аварийными до 2012 года, будут расселены. В два раза сокращается финансирование программы обеспечения жильем молодых семей.

Сократится программа ремонта дворов, а на благоустройство парков и скверов вообще ничего не запланировано. Оптимизм городских властей вызывает договоренность с региональными властями о выделении субсидии на содержание и ремонт дорог в размере 669 млн рублей, что позволит снять эту часть нагрузки с городского бюджета.