Париж, 12 октября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Лидеры Франции, Германии и России обсудили по телефону то, что необходимо сделать, чтобы как можно раньше провести саммит по украинскому кризису. Об этом со ссылкой на французского президента Франсуа Олланда передаёт Reuters.

bundeskanzlerin.de Порошенко

В заявлении говорится, что Олланд, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились о «необходимости, что такая встреча должна быть конструктивной и полезной с перспективой окончания кризиса на Украине».

Согласно Парижу, встреча на высшем уровне трёх лидеров и президента Украины Петра Порошенко состоится 19 октября в Берлине, если произойдёт прогресс в исполнении минских договорённостей.

До этого, 13 октября, Меркель и Олланд будут говорить с Порошенко, а дипломаты из четырёх стран встретятся в Минске 13−14 октября, сообщает администрация президента Франции.