Нижний Новгород, 12 октября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода предлагает в 2017 году сохранить размер предельного (максимального) индекса изменения размера платы граждан за ЖКУ на уровне текущего года — 12,3%.

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Как сообщили ИА REGNUM в гордуме, проект постановления представил на заседании комиссии по городскому хозяйству глава департамента Павел Марков.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на городской бюджет ориентировочно до 16 млн рублей в год.

При этом получателям субсидий на олплату ЖКУ останутся около 33 тыс. человек. Средний размер субсидии на один лицевой счет составляет 141 рубль в месяц.

В случае согласования предлагаемого предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, порядок предоставления субсидии по оплате услуг ЖКУ как меры социальной поддержки некоторых категорий граждан останется без изменений — не выше 18% от совокупного дохода семьи.

При обсуждении вопроса депутаты высказали пожелание поподробнее ознакомиться с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций — «Водоканала» и «Теплоэнерго», чтобы понимать из чего складывается инвестиционная составляющая тарифов.

Вопрос о величине индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги вынесен на рассмотрение городской думы, заседание которой запланировано на 19 октября.