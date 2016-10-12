Брянск, 12 октября, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Пробелы в федеральном законодательстве тормозят возврат в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Об этом заявили депутаты на заседании комитета Брянской областной думы по аграрной политике и природопользованию, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. По данным депутатов, в 2015—2016 годах в суд было направлены иски об изъятии участков площадью 1,1 тысячи ректоров. Однако вернуть смогли только 3,7 гектара.

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

«Собственники остальных участков, трактуя законодательство в свою пользу, пытаются доказать, что не обрабатывали землю по объективным причинам. Получается, что «пробелы» в федеральном законе, а также недоработки в организации муниципального земельного контроля и межведомственного взаимодействия органов, отвечающих за решение данной проблемы, тормозят процесс изъятия необрабатываемых участков», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для того чтобы проблема решалась, депутаты предложили правительству области создать специальную рабочую группу. В нее должны войти представители аграрной отрасли, а также представители исполнительной, законодательной власти и надзорных органов.

Всего, по данным пресс-службы, сейчас в области насчитывается более 580 тысяч гектаров неиспользуемой земли. Это составляет почти 30% от всех земель. Причем, большая часть земли находится в собственности фермеров и индивидуальных предпринимателей.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Брянской области намеревается к 2020 году ввести в оборот 300 тысяч га ранее неиспользуемой пашни. Таким образом, количество пашни должно равняться 1,08 млн га. Целей будут добиваться с помощью проведения раскорчевки и культуртехнических работ. К слову, работа активизировалась после того, как президент РФ Владимир Путин 3 декабря 2015 года в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил принять закон об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения у нерадивых собственников.