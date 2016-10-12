Кириши, Ленинградская область, 12 октября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Детский сад №26 города Кириши Ленинградской области разместил заявку на поставку для питания детей бананов, а также других тропических фруктов «российского производства». На сомнительные требования в управление Федеральной антимонопольной службы по Ленобласти пожаловался индивидуальный предприниматель, сообщили 12 октября в Ленинградском УФАС.

Заморский фрукт

ИП Смирнов И.А. предложил свои услуги на поставку овощей и фруктов для МДОУ «Детский сад № 26», однако его заявка была отклонена якобы из-за неполного комплекта документов. При этом какого именно документа не хватало в составе заявки, заказчик не уточнил.

Однако антимонопольную комиссию, разбиравшуюся с жалобой предпринимателя, заинтересовал не только этот факт, но и то, что в требованиях детсада было указано «российское» происхождение бананов, апельсинов и мандаринов, которые просто не растут на территории России.

«По данному вопросу заказчик пояснил, что формулировка наименования закупки явилась неосознанной ошибкой», — сообщили в УФАС по Ленобласти

В результате комиссия ведомства признала жалобу ИП Смирнова И.А. обоснованной. В действиях заказчика установлено нарушение антимонопольного законодательства. Материалы дела будут переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.