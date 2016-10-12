Путин прокомментировал российское вето на французскую резолюцию
Москва, 12 октября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию с российским вето на французскую резолюцию по Сирии. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 12 октября, на форуме «Россия зовет!», который проводит ВТБ Капитал.
Напомним, Франция составила свой проект резолюции по Сирии. В этой резолюции французы предлагали создать бесполетную зону над Алеппо, которая будет на руку в первую очередь террористам. Также во французской резолюции совершенно необъективно представлена текущая ситуация в Сирии.
В итоге французская резолюция была заблокирована Россией. В тот же день рассматривалась российская резолюция по Сирии, но и она была заблокирована.
Путин считает, что проект французской резолюции был внесен на рассмотрение Совбеза ООН только для того, чтобы Россия применила вето. Также Путин считает, что французская делегация действовала в интересах раскручивания антироссийской истерии.
«А для того, чтобы получить это вето. А зачем? Чтобы обострить ситуацию, раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных СМИ, обманывая свое население и своих граждан», — сказал Путин.