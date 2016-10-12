Москва, 12 октября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию с российским вето на французскую резолюцию по Сирии. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 12 октября, на форуме «Россия зовет!», который проводит ВТБ Капитал.

kremlin.ru Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!»

Напомним, Франция составила свой проект резолюции по Сирии. В этой резолюции французы предлагали создать бесполетную зону над Алеппо, которая будет на руку в первую очередь террористам. Также во французской резолюции совершенно необъективно представлена текущая ситуация в Сирии.

В итоге французская резолюция была заблокирована Россией. В тот же день рассматривалась российская резолюция по Сирии, но и она была заблокирована.

Путин считает, что проект французской резолюции был внесен на рассмотрение Совбеза ООН только для того, чтобы Россия применила вето. Также Путин считает, что французская делегация действовала в интересах раскручивания антироссийской истерии.

«А для того, чтобы получить это вето. А зачем? Чтобы обострить ситуацию, раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных СМИ, обманывая свое население и своих граждан», — сказал Путин.