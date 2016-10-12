Рига, 12 октября, 2016, 18:19 — ИА Регнум.



Крюк

Есть широкий перечень крючков, которые уже на самом начальном этапе определяют позицию того или иного чиновника или политика — о чем он может говорить, а о чем ему лучше умолчать. И в этом плане ситуация в Латвии даже хуже, чем в иных африканских странах, где у лидеров есть осознание национальных интересов, заявил консультант по еврофондам Айнар Комаровскис, комментируя мнение президента Банка Латвии Илмара Римшевича о предстоящем экономическом кризисе, пишет портал Ves.lv.

«Кризис виден невооруженным глазом. Закрываются транзитные потоки — основа существования Латвии. Второе — Евросоюз изначально давал деньги только на те отрасли, которые не создают западным странам никакой конкуренции, — на ремонт дорог, инфраструктуру… И эти вливания не меняют того факта, что на деле наша страна просто донор: у нас негативный баланс внешней торговли. То есть Запад на нас зарабатывает. А от восточного направления, которое нас кормило, мы сами отказались», — говорит Комаровскис.

По мнению эксперта, присоединившись к антироссийским санкциям, Латвия сама себе перекрыла экспорт единственного, что могли продавать, — продовольствия.

«И вдобавок заплатили 250 миллионов евро за военный хлам. Запад успел сбыть нам свой военный утиль, пока тут экономика не рухнула. Все потому, что у нас давно внешнее управление и люди выдвигаются во власть только с условием, что они будут делать то, что им говорят. Есть широкий перечень крючков, которые уже на самом начальном этапе определяют позицию того или иного чиновника или политика — о чем он может говорить, а о чем ему лучше умолчать. И в этом плане ситуация даже хуже, чем в иных африканских странах, где у лидеров есть осознание национальных интересов. А та элита, которая здесь поставлена руководить государством, совершенно оторвана от народа и не зависит от него», — заявил эксперт.

Комаровскис уверен, что люди продолжат покидать страну, и в какой-то момент, при ослаблении внешнего управления, Латвия может очень быстро сменить риторику и ориентиры.

«Она как товар перейдет из одних рук в другие», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по словам президента Банка Латвии Илмара Римшевича, сегодня внешний долг Латвии — примерно 40% от ВВП.

«То есть, мы прошли один большой кризис, и восемь лет спустя у нас внешний долг вырос в пять раз! Нетрудно подсчитать, где мы будем, случись еще один такой кризис», — предупреждает Римшевич.