Берлин, 12 октября, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Большинство граждан Германии видят в высоких расходах основной мотив отказа молодых пар заводить потомство. Об этом со ссылкой на опрос фонда Stiftung für Zukunftsfragen передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Такого мнения придерживались 63% опрошенных. В 2011 году расходы в качестве главной причины назвали 58% респондентов.

Фонд опросил 2066 человек. На втором месте по популярности ответов — «ограничение личной свободы» (61%). Третий наиболее частый ответ — «карьера важнее создания семьи» (55%).

По статистке Федерального статистического ведомства ФРГ, в 2014 году на 100 женщин приходилось 147 детей — на 11 меньше, чем в среднем по Евросоюзу.