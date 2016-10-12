Киев, 12 октября, 2016, 18:15 — ИА Регнум.



Фото ГП «Укроборонпром»

Вчера, 11 октября, в Киеве стартовала международная выставка «Оружие и безопасность», на которой 46 предприятий входящих в состав Госконцерна «Укроборонпром» представили свои лучшие образцы техники и передовые достижения оборонно-промышленного комплекса. Об этом 12 октября информирует пресс-служба ГК «Укроборонпром», передает ИА REGNUM.

Всего в выставке принимают участие 400 участников из 13 стран мира. Оружейники демонстрируют свои новинки и уже известные образцы техники. Украинские производители представили образцы, которые были разработаны и подготовлены к испытаниям в довольно короткие сроки в условиях войны. Среди них, например, беспилотное многоцелевое транспортное средство «Фантом», комплекс разведки и РЭБ «Джеб», боевой модуль «Дуплет». Для морских пехотинцев был представлен мобильный и надежный, как говорят разработчики, бронетранспортер «Атаман 6×6».

Украина впервые показала беспилотный мини-БТР «Фантом»

На выставке украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» впервые провело публичную демонстрацию беспилотного тактического многоцелевого транспортного средства «Фантом». Передовая разработка стала первым шагом в создании перспективных систем, которые должны заменить традиционное вооружение. «Фантом» — это дистанционно управляемый минибронетранспортер. Дневной и ночной комплексы прицеливания позволяют вести огонь в любое время суток на расстояние более 1 км. Запас хода составляет до 20 км, управление осуществляется по защищенному радиоканалу или через волоконный кабель длиной 5 км. Кроме того, его можно оснастить высокоточным противотанковым ракетным вооружением.

Впервые показана боевая машина «Атаман 6×6»

Новый украинский бронетранспортер «Атаман 6×6» показало научно-производственное объединение «Практика». Как сообщается на странице «Оружие Украины» в Facebook, НПО «Практика» демонстрирует более 10 образцов бронированной техники, которые различаются между собой назначением, классом баллистической защиты и функциональным оборудованием.

«Атаман 6×6», учитывая первые презентационные материалы, рассматривается как боевая платформа с полной массой до 16 тыс. кг. Одна из версий исполнения — бронетранспортер. Более детальное ознакомление с машиной позволяет сделать вывод, что она сделана по классической для большинства западных проектов схеме. Водитель сидит слева (по движению машины). Справа от него двигатель. Дальше — боевое или десантное отделение (посадочных мест — до 10). В корме — аппарель. Машина имеет независимую подвеску. Конструкция ходовой части созданной платформы позволяет обеспечить этой машине значительный запас как для дополнительного бронирования (если в этом будет потребность), так и для размещения различной боевой нагрузки», — говорится в сообщении.

БМП-1УМД

Внимание гостей выставки также привлекла обновленная машина пехоты, которая получила официальное название БМП-1УМД от госпредприятия «Житомирский бронетанковый завод». Житомирские оружейники оснастили БМП под немецкий двигатель от Deutz.

«Работы по замещению российского двигателя УТД-20 на Deutz TCD2013 L64V заняли всего три месяца. Этот 4-тактный, 6-цилиндровый двигатель с турбонадувом и электронным блоком управления имеет мощность в 330 л.с., с возможностью программного увеличения мощности до 390 л.с. В то же время двигатель УТД-20 имеет мощность всего 300 л.с. Кроме того, немецкий двигатель имеет больший ресурс, он тихий и экономичный», — говорится в сообщении «Укроборонпром».По словам главы концерна «Укроборонпром» Романа Романова, адаптация боевой машины пехоты к использованию немецких двигателей от Deutz является еще одним шагом по замещению деталей российского производства. «Мотором этого производителя уже оснащается другая украинская бронетехника, например, БТР-4, которые изготавливаются на» Харьковском КБ по машиностроению им. Морозова», — добавил Романов.

Подписаны контракты со Словакией и Турцией

В рамках выставки украинские оружейники уже подписали соглашения о совместном производстве с оружейниками Словакии и Турции.

Так, 11 октября, был подписан договор о сотрудничестве в производстве огнестрельного оружия между словацкой компанией Grand Power s.r.o. и ГП «Укроборонсервис». Согласно договоренностям, украинские и словацкие оружейники будут вместе работать над новыми разработками, обмениваться опытом и технологическими решениями.

По словам директора ГП «Укроборонсервис» Сергея Микитюка, в соответствии с договоренностями, украинские оружейники будут собирать пистолет K100 и пистолет-пулемет K105, с перспективой поставлять это оружие ВСУ, Нацгвардии и МВД.Сегодня, 12 октября, госкомпания «Укринмаш» и турецкая компания Havelsan Hava Elektronik Sanayi подписали соглашение о сотрудничестве в производстве пассивной радиолокационной станции на мощностях предприятий украинского концерна.

«Между Украиной и Турцией впервые был подписан подобный договор, предусматривающий взаимодействие стран в сфере обороны. Сотрудничество с Турцией позволяет не только получить гораздо более прогрессивный продукт, но и открывает новые рынки, в том числе стран НАТО», — сказал генеральный директор «Укринмаша» Сергей Слюсаренко.

По данным ГК «Укроборонпром», министр нацобороны Румынии Михней Моток и глава украинского Госконцерна Романов обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере. Министр обороны Румынии проявил интерес к беспилотному транспортному средству «Фантом», новому боевому модулю «Дуплет», бронетехнике и огнестрельным видам оружия.

«Мы будем продолжать сотрудничество по тем инициативами и проектам, о которых ранее уже были у нас договоренности, а также по новым возможностям, которые открываются с учетом утверждения комплексного пакета помощи от блока НАТО такому важному партнеру этой организации как Украина», — подчеркнул Моток.

В Киеве выставка оружия пройдет до 14 октября.

Напомним, в сентябре на Киевском бронетанковом заводе разработали новый боевой модуль «Вий». Модуль — это скорострельная 23-мм пушка, которой планируют оснащать разведывательные машины «Дозор-б». Ранее ее оснащали только пулеметами. Военные жаловались, что им не хватает мощности. Пока «Вий» поставили только на одну машину. Пушку должны испытать и возможно внести определенные изменения, говорится в сообщении.