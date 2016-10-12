Москва, 12 октября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уверен, что страны ОПЕК договорятся по заморозке добычи нефти.

Нефть

«Я не вижу проблем, которые стоят на пути окончательной договоренности по замораживанию добычи на уровне сегодняшней «полки», — сказал Путин на форуме «Россия зовет!».

Ряд стран ОПЕК, в частности Иран и Саудовская Аравия, не могут достичь договоренности по уровню заморозки нефтедобычи. Иран настаивает на уровне 4,2 млн тонн в день, а оппоненты — на 3,9 млн тонн. «Незначительный объем, 300 тыс. тонн, это ни о чем», — дал оценку глава государства.

Более того, по словам президента, Россия могла бы рассмотреть даже и определенное снижение добычи нефти, но это, по словам Путина, «в общем уже ни к чему».

«Если страны ОПЕК между собой договорятся о заморозке уровня добычи, то мы присоединимся к этому решению», — сказал Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила снижение зависимости экономики России от цены на нефть. При этом, по ее словам, нефть остается также «основным каналом», через который внешние потрясения и события воздействуют на ситуацию внутри России.