Москва, 12 октября, 2016, 18:04 — ИА Регнум. России за последние годы удалось добиться «устойчивой макроэкономической стабилизации». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет!». Для примера глава государства привел «очевидный прогресс» в снижении инфляции — ожидается, что по итогам года инфляция обновит исторический минимум.

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«Ожидаем, что по итогам 2016 года инфляция обновит исторический минимум и будет ниже 6%, самый низкий в новейшей истории России показатель был в 2011 году — это было 6,1%», — сказал он.

Президент рассчитывает, что «в 2017 году мы приблизимся к заявленной цели — 4%».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инфляция за 2016 год может оказаться на более низком уровне, чем это предполагалось ранее. Если раньше прогноз предполагал 5,8%, то сейчас она прогнозируется на уровне 5,4−5,5%. Об этом сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Глава МЭР уточнил, что к настоящему моменту уровень накопленной инфляции составляет 4,1%. На конец сентября этот показатель в 2015 году составлял 6,4%.