Каракас, 12 августа, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири призвал расследовать односторонние санкции США в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur. Джазаири подготовил доклад о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Он приводит данные, ссылаясь на «авторитетный вашингтонский аналитический центр», говорящие о том, что американские санкции негативно сказались на уровне жизни народа Венесуэлы и усугубили экономический кризис в стране."Обвинения в массовой смертности в результате санкций <…> подтверждаются очевидными и достоверными доказательствами…» — отметили в Telesur.