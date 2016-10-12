Нижний Новгород, 12 октября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Кредиторская задолженность бюджета Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2016 года составила более 1 млрд рублей. Об этом заявил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин.

Гири

Кроме того, у города остается непогашенной кредиторская задолженность за 2015 год на сумму более 154 млн рублей. Этот долга остаток планируется погасить до 1 декабря.

Долги за 2016 год при благополучном стечении обстоятельств могут быть погашены в первом полугодии 2017 года.

Читайте также Нижний Новгород из-за долгов едва не остался без общественного транспорта

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на начало 2016 года общая кредиторская задолженность городского бюджета составляла около 2 млрд рублей.

Городские власти хотели погасить долги за счет привлечения бюджетного кредита, однако областное правительство отказало мэрии в его получении.

Читайте также: Нижнему Новгороду отказано в получении бюджетного кредита

В феврале на заседании гордумы депутат Игорь Богданов инициировал вопрос о банкротстве Нижнего Новгорода. Тогда глава города и председатель городской думы Иван Карнилин счел вопрос о признании Нижнего Новгорода банкротом преждевременным и отказался выносить его на голосование.

Читайте также: Нижний Новгород предложено признать банкротом