Москва, 12 октября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его официальный визит во Францию был отменен по инициативе Парижа. Об этом глава российского государства заявил сегодня, 12 октября, на форуме «Россия зовет!», который проводит ВТБ Капитал.

Выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовёт!»

Путин подчеркнул, что российская сторона не отменяла поездку. А вот официальный Париж дал понять, что сейчас не самое подходящее время открывать российский культурный центр во французской столице и разговаривать на гуманитарные темы. Именно к этому событию был приурочен визит Путина.

«На самом деле мы даже и визит не отменяли, просто нам французская сторона дала понять, что сейчас открывать официально наш культурный центр и на все эти гуманитарные темы разговаривать как бы не время, надо как-то перенести эти мероприятия», — сказал Путин.

Он добавил, что российская сторона не стала сильно переживать по этому поводу. «Ну, мы сказали: ладно, хорошо, пожалуйста. Мы, собственно, и не навязывались», — отметил президент России.

Путин также подчеркнул, что этот инцидент никак не повлиял на российско-французские отношения.