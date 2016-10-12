Ярославль, 12 октября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов призвал усилить работу регионального фонда капитального ремонта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области, глава региона вспомнил о провале программы капремонта в прошлые годы и потребовал, чтобы такого больше не повторялось.

yarmkd76.ru Капремонт крыши

На расширенном заседании правительства Ярославской области Дмитрий Миронов обратил внимание, что фактическое выполнение запланированных объемов программы в 2014 году составило только 23%, в 2015 — немногим более 50%. Глава региона подчеркнул, что необходимо улучшить показатели.

«В этом году в фонде проведена серьезная кадровая работа. Надеюсь, ее результаты напрямую отразятся на качестве капремонта», — сказал Дмитрий Миронов.

Также глава региона напомнил, что в 2015 году ремонт крыш по программе капремонта ознаменовался многочисленными скандалами. Десятки объектов оказались не завершены к зимнему периоду. В результате капремонт обернулся для людей протечками, испорченным имуществом и переживаниями. Возмещение ущерба собственникам жилья продолжается до сих пор, подчеркнул Дмитрий Миронов, отметив, что погодные условия продолжают ухудшаться.

«Нужно сделать все, чтобы подобного больше не повторилось! Мы должны повысить эффективность использования средств фонда и улучшить его работу», — поставил задачу глава региона.