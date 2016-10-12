Москва, 12 октября, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает ЦБ виноватым в том, что мегарегулятор начал чистку банковского сектора поздно — но «лучше поздно, чем никогда».

kremlin.ru Выступление Владимира Путина на Инвестиционном форуме «Россия зовёт!»

«В чем, я считаю, виноват Банк России, во всяком случае за прошлые годы, — надо было своевременно принимать эти решения раньше, вот в чем все дело», — заявил Путин на форуме «Россия зовет!».

Путин призвал ЦБ в своих действиях не забывать о правах вкладчиков. «Нужно вовремя и в объемах, предусмотренных законом, выплачивать соответствующие компенсации», — отметил он.

По мнению главы государства, существующего числа банков достаточно — сейчас в стране работает более 600 кредитных организаций. При этом, указал он, следует вести речь не столько о количестве банков, сколько о качестве контроля и регулирования.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, между тем Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать продажу на «живых» аукционах имущества обанкротившихся кредитных организаций. Чем быстрее и дороже будет продано имущество, тем «больше средств будет выплачено кредиторам», отмечает руководство АСВ.

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