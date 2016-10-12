Душанбе, 12 октября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Граждане Таджикистана теперь смогут на законных основаниях вывешивать государственный флаг в своем доме, на его фасаде или крыше. Соответствующие поправки в закон «О государственных символах» одобрила нижняя палата парламента страны сегодня, 12 октября.

pixabay.com Флаг Таджикистана

Также право устанавливать государственный стяг получили частные компании и предприятия вне зависимости от форм собственности.

Отметим, что согласно принятому в 2007 году закону «О государственных символах» устанавливать флаг республики было разрешено только над зданиями государственных органов и в общественных местах, а также в посольствах и консульских представительствах Таджикистана за рубежом.

Напомним, 24 ноября в этой среднеазиатской стране будет отмечаться учрежденный в 2009 году ежегодный праздник — День национального флага, который был утвержден в этот день в 1992 году на 16-ой сессии Верховного совета Таджикистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года «Таджикстандарт» запретил ввоз в страну, продажу и использование флагов Таджикистана, изготовленных за рубежом. Такой запрет объяснили несоответствием государственным стандартам флагов, произведенных преимущественно в Китае и Турции.