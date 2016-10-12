Ярославль, 12 октября, 2016, 17:43 — ИА Регнум. В Ярославской области будет создан единый региональный расчетный центр, аккумулирующий жилищно-коммунальные платежи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области, это позволит решить проблему задолженности за коммунальные ресурсы.

Janne Hellsten Газовая печь

В настоящее время задолженность за топливно-энергетические ресурсы становится одной из актуальных проблем Ярославской области. На начало сентября только за газ ярославские потребители оказались должны 5,683 миллиарда рублей. Наихудшее положение с долгами отмечается в Переславле-Залесском, Тутаевском и Ростовском районах, а также в Рыбинске.

При этом, отмечают в правительстве области, население в большинстве случаев исправно оплачивает квитанции. Однако до ресурсоснабжающих организаций ежемесячно не доходит порядка 10 процентов платежей граждан.

По мнению руководства Ярославской области, решить проблему поможет создание единого регионального расчетного центра. Сейчас сбором коммунальных платежей в области занимаются 13 организаций. Централизация процесса позволит обеспечить прозрачность учета денежных потоков.

При этом врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов возложил на глав муниципальных образований личную ответственность за ситуацию в этой сфере на вверенных им территориях. Миронов потребовал, чтобы местные руководители держали вопросы капремонта и расчетов с поставщиками под своим контролем.

На областном же уровне проблему задолженности за природный газ будет решать чрезвычайная комиссия под руководством главы региона. Предложение о ее создании поступило 12 октября на расширенном заседании правительства и было принято в работу. Планируется, что в состав комиссии войдут представители органов исполнительной власти, прокуратуры, силовых ведомств.